L'université de Laghouat se distingue

Au moins 87 places pédagogiques sont offertes pour la formation doctorale à l'université Amar Thelidji à Laghouat, au titre de l'année universitaire 2016-2017. Ces places pédagogiques ouvertes dans le système LMD le sont dans 20 spécialités réparties sur cinq facultés, sur les 29 spécialités actuellement assurées au niveau de cette université, a précisé le recteur, professeur Djamel Benbartal. Elles englobent les sciences technologiques, les sciences humaines et sociales, les lettres et langues, et les sciences politiques et droit, a signalé le même responsable en précisant que les concours écrits devront se dérouler très prochainement. L'université de Laghouat compte actuellement plus de 26.000 étudiants, encadrés par 947 enseignants de différents grades, et dispose de neuf facultés, d'un institut de l'éducation physique et sportive et d'un centre universitaire à Aflou.