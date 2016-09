La police honore les championnes des Jeux paralympiques

Agréable surprise, celle qui a été organisée par la sûreté de la wilaya, à l'initiative du chef de la sûreté de la wilaya Oubri Abdelkrim à l'égard des athlètes ayant participé récemment aux Jeux paralympiques de Rio de Janeiro au Brésil. Il s'agit de Boudjaâdar Ismahane, médaille d'or et de Nadia Madjmadj, qui a décroché deux médailles de bronze. Les larmes aux yeux à voir tout ce beau monde venir pour les remercier, elles déclarent «on ne pouvait même pas rêver d'un tel accueil et une aussi belle réception. C'est un très grand honneur d'être aussi bien considérées. C'est triomphal et tout simplement merci au public et merci aux services de la police». Des déclarations qui n'ont pas laissé les présents insensibles, leur retournant la même émotion.