Le FCE, les Canadiens et la santé dans l'entreprise

Genxion Santé organise sous le haut patronage de Mme Isabelle Roy, ambassadrice du Canada en Algérie et en partenariat avec le groupe canadien Entreprises En Santé et le Forum des chefs d'Entreprise, la 1re conférence pour la promotion de la santé et le mieux-être en entreprise. La rencontre aura lieu aujourd'hui à 17h30 au niveau de l'hôtel El Aurassi.

Sous le thème «Devenir une entreprise santé responsable», cette conférence a pour objectif de sensibiliser les chefs d'entreprise à l'importance de la mise en place des programmes de prévention et de promotion de la santé et du mieux-être au travail ainsi que leurs impacts humain et économique.