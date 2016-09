Les bizarreries de la direction du tourisme de Ghardaïa

Fermé depuis 1994 et après une rénovation assurée en deux temps en 2005 et en 2007, le fameux hôtel M'zab, ex-Restomide, fera l'objet d'une autre opération de lifting. D'une capacité d'accueil de 300 lits, on se demande quels seront les tarifs qui seront pratiqués par la direction de cet hôtel pour garantir une rentabilité lors de son fonctionnement. Mais la bizarrerie du secteur du tourisme à Ghardaïa ne s'arrête pas à ce détail. La rénovation du M'zab s'effectue en même temps que la réhabilitation de tout le parc hôtelier public de Ghardaïa. D'autres hauts lieux touristiques sont concernés et devront fermer leurs portes. Le problème c'est que la direction du tourisme a décidé d'engager ces travaux en pleine haute saison touristique au sud du pays, c'est-à-dire en hiver. Du coup, les touristes auront du mal à trouver où se loger.