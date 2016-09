Transition énergétique: colloque international à Alger

Le Colloque international sur «la transition énergétique en Afrique: entre défis économiques et enjeux environnementaux», aura lieu le 1er octobre prochain à Alger. Le colloque prévoit la participation de 300 personnes, dont des décideurs institutionnels, des opérateurs économiques, des organisations patronales et syndicales, des experts économiques, des spécialistes du climat et autres acteurs énergétiques qui pourront assister à des conférences sur les différents thèmes inscrits au programme, afin de débattre, échanger des données d'expérience et discuter des perspectives d'action visant à concrétiser une transition énergétique qui s'annonce de plus en plus incontournable sur le continent africain et dans le monde. Cette rencontre est placée sous le haut patronage du Premier ministre et organisée par l'entreprise Avantages Events Maghreb en collaboration avec le ministère des Ressources en eau et de l'Environnement. La réflexion qui sera menée au Colloque international sur la transition énergétique portera sur tous ces défis, et d'autres, notamment ceux concernant la transition humaine, pour que l'homme, acteur-clé dans cette dynamique qui reste à créer, soit à la hauteur du défi culturellement, socialement et technologiquement.