Un million de visiteurs dans les musées du moudjahid du pays

Un million de visiteurs toutes catégories d'âges confondues visitent chaque année les musées du moudjahid du pays, a affirmé de Guelma, le ministre des Moudjahidine, Tayeb Zitouni. Cette statistique concerne les seuls visiteurs ayant acquis des tickets d'entrée et ne tient pas compte des visites effectuées au Musée national du moudjahid, aux musées régionaux et aux annexes de wilayas dans le cadre des conventions conclues avec les secteurs de l'éducation, l'enseignement supérieur, la culture et le mouvement associatif, a précisé le ministre dans une déclaration à la presse lors de sa visite à la radio locale de Guelma, au 2ème jour de sa tournée de travail dans la wilaya. Durant l'année 2015, le seul Musée national du moudjahid d'Alger qui ne recevait, il y a quelques années, que 35.000 à 40.000 personnes, a reçu 400.000 visiteurs, un niveau équivalent à celui des musées internationaux connus, a encore souligné M. Zitouni.