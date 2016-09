92% de la population mondiale respirent un air trop pollué

Pas moins de 92% des habitants de la planète vivent dans des lieux où les niveaux de qualité de l'air extérieur ne respectent pas les limites fixées par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), selon un rapport publié hier. «Une action rapide pour faire face à la pollution atmosphérique est nécessaire d'urgence», a déclaré le Dr Maria Neira, directrice du département santé publique à l'OMS. «Il existe des solutions, notamment des systèmes de transports plus viables, la gestion des déchets solides, l'utilisation de poêles et de combustibles propres pour les ménages ainsi que les énergies renouvelables et la réduction des émissions industrielles», a-t-elle précisé. Quelque trois millions de décès par an sont liés à l'exposition à la pollution de l'air extérieur, selon l'OMS.