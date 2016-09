Air Algérie formera ses pilotes d'ici 2019

Mohamed Abdou Bouderbala, P-DG d'Air Algérie, a annoncé l'ouverture d'ici 2019 d'une Ecole nationale d'aéronautique propre à la compagnie. Elle aura pour objectif de former des pilotes, PNC, techniciens et autre personnel d'Air Algérie. L'école, qui sera construite à Aïn Benian, dans la banlieue Ouest d'Alger, dans un délai de 18 mois, «sera dotée de tous les moyens et commodités nécessaires pour une bonne formation», a affirmé Mohamed Abdou Bouderbala à l'occasion d'une réunion annuelle de l'Association internationale des pilotes de ligne pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (Aipl/Mena), relevant de l'Organisation de l'aviation civile internationale (Oaci). La formation sera payante et ouverte à toute demande nationale ou étrangère, a aussi précisé un responsable. Jusqu'à maintenant, les pilotes d'Air Algérie sont formés à Oxford en Grande-Bretagne avec des stages pratiques en Arizona.