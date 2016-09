L'adoption de la Constitution dans un livre

A l'initiative de l'ancien ministre de la Santé et actuellement sénateur du tiers présidentiel, Djamel Ould Abbès, la réunion en congrès des deux chambres du Parlement, conclue par l'adoption de la nouvelle Constitution, est désormais finalisée dans un livre. Très bien présentée et très agréable à lire, la publication est présentée par Djamel Ould Abbès, qui a rapporté dans l'avant-propos du livre, tout le sens profond du dernier amendement constitutionnel. Suivront ensuite toutes les étapes qui ont conduit au vote des représentants du peuple pour la nouvelle Constitution. Les discours des chefs des groupes parlementaire, le texte de la nouvelle Constitution et le message du président de la République, à l'issue du vote sont répertoriés dans le livre. Par cette initiative, Djamel Ould Abbès met entre les mains des lecteurs un document historique qui retrace un moment important dans la vie de la République algérienne.