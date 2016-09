Naâma se rêve un statut de région touristique

Les études afférentes à quatre nouvelles zones d'expansion touristique (ZET) ont été finalisées dans la wilaya de Naâma. Occupant une superficie globale de plus de 200 hectares, ces ZET sont projetées sur le territoire des communes d'Aïn-Benkhelil, Sfissifa, Tiout et Djeniène Bourezgue, dans le but d'impulser l'activité touristique dans la région. Pour l'heure, il faut savoir que la wilaya de Naâma dispose de quatre structures hôtelières classées, employant 47 personnes, cinq agences touristiques et de voyages, employant 19 personnes.

Elle recense aussi 1 942 artisans et dispose d'espaces pour la promotion de leurs produits, dont une maison de l'artisanat, 13 ateliers et un centre de valorisation des compétences doté de cinq ateliers.