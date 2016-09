Tizi Ouzou exhibe son trésor artisanal

Une exposition sur la richesse et la beauté de l'artisanat traditionnel et des produits du terroir algérien, s'est ouverte dans l'ex-salle de cinéma de la ville des Ouadhias (35 km au sud de Tizi Ouzou), a-t-on constaté. Cette manifestation organisée par l'association Trésor touristique algérien (Atta) en collaboration avec la direction locale du tourisme et de l'artisanat, dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale du tourisme, a regroupé une quarantaine d'artisans représentant la wilaya de Tizi Ouzou et celles d'Alger, Boumerdès, Béjaïa, El Oued et Tipasa. La robe kabyle, notamment la célèbre Thijihlith, habit traditionnel des femmes des Ouadhias, trône fièrement au milieu de l'exposition, s'accaparant la majorité des étals. La poterie, le tapis et le bijou traditionnel kabyle, algérois et de Oued Souf, le miel, les gâteaux traditionnels et les produits dérivés des dattes, sont les principaux produits exposés.