Dessine-moi la guerre d'Algérie

Un nouvel album dessiné autour de la guerre d'Algérie enrichit les sources disponibles pour les enseignants. Alors que doit sortir cette semaine une nouvelle Histoire dessinée de la guerre d'Algérie de Benjamin Stora et du dessinateur Sébastien Vassant, le site Actuabd s'intéresse dans un long article en ligne au traitement de la guerre d'Algérie par la bande dessinée.

Il s'appuie notamment sur les conclusions de la thèse américaine de Jennifer Howell sur le sujet et dont on pourra trouver une recension exhaustive (en anglais). Elle s'interroge tout particulièrement sur l'influence des oeuvres du 9e art dans «l'ajustement mémoriel» de la guerre d'Algérie et les compare à la mémoire officielle ou à l'histoire scolaire du conflit. Une nouvelle histoire dessinée du conflit de la décolonisation vient donc s'ajouter à la quarantaine d'albums déjà exploitables par les enseignants. Le choix du coauteur de Benjamin Stora n'est d'ailleurs pas un hasard: Sébastien Vassant avait déjà participé à l'illustration de l'album Immigrants qui réunissait des textes d'historiens dont, Gérard Noiriel, remettant en perspective des récits de 11 demandeurs d'asile en France.