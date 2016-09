Ennahar sélectionnée par un jury international

La chaîne privée algérienne Ennahar est parvenue à se hisser en haut du podium de l'audiovisuel international. En effet, elle est parvenue en finale des Eutelsat TV Awards, dans la catégorie information avec la BBC et France 24. Il faut savoir que les Eutelsat TV Awards constituent le seul événement d'envergure internationale qui place au centre du jeu les chaînes thématiques diffusées dans le monde entier. Composé d'experts des médias venant de marchés variés et présidé par Duilio Giammaria, grand reporter de la Rai, le jury des Eutelsat TV Awards qui a sélectionné les chaînes finalistes s'est réuni à Paris les 24 et 25 septembre.Le jury a été attentif à la qualité de la programmation, ainsi que la capacité d'innovation et de créativité de plus de 120 chaînes, issues de 40 pays différents, qui avaient pris part à la compétition. Le palmarès des gagnants retenus dans les huit catégories du trophée sera annoncé le vendredi 25 novembre, à l'occasion d'une cérémonie qui se déroulera à Milan.