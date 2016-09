Un site Internet anticrise

Les inquiétudes des Algériens par rapport aux dispositions qui seront contenues dans la prochaine loi de finances a donné des idées à un groupe de jeunes internautes qui travaillent sur un grand site d'échanges. L'idée est de lancer une grande plate-forme qui ressemblerait à une sorte de supermarché où tout ce qui est proposé doit l'être à des prix sacrifiés. Les initiateurs de ce site, disent penser aux électro-ménagers, aux articles d'habillement et pourquoi pas aux voitures, mais à la condition que ceux qui veulent revendre leurs véhicules ne le fassent pas pour faire des bénéfices. Nos jeunes passionnés de l'Internet et de l'action humanitaire disent aussi avoir les moyens de faire le buzz avec leur site et générer des publicités, dont le produit sera reversé à des associations caritatives. Difficile à imaginer, mais accordons-leur le bénéfice du doute.