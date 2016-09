Bientôt un centre anticancéreux à El Oued

Le centre anticancéreux (CAC) d'El-Oued devra être réceptionné et mis en service dans les tout prochains mois. Les travaux de réalisation de cette structure, pour laquelle a été consacrée une enveloppe de 5,2 milliards DA au titre du programme complémentaire de la croissance économique, sont à quelque 96% de taux d'avancement. Les procédures administratives afférentes à l'équipement de cette structure de santé, notamment le pavillon médicochirurgical, ont été entamées, après finalisation des démarches de consultations et de choix du fournisseur qualifié et le lancement des appels d'offres. Ce nouveau CAC, qui aura une vocation régionale, couvre une superficie de 49.000 m2, dont 25.000 m2 bâtis, et dispose de plusieurs services médicochirurgicaux, à l'instar des salles de diagnostics, d'imagerie médicale, de radiothérapie, d'oncologie, de chimiothérapie, de soins intensifs et d'un laboratoire d'analyses médicales, selon sa fiche technique.