Le Tassili rouvert au tourisme, enfin

Au moins 150 visas touristiques ont été accordés pour des voyages organisés par les agences touristiques dans la région du Tassili N'Ajjer, au titre de la nouvelle saison 2016-2017. Quelque 220 demandes de visa ont été déposées depuis l'ouverture de la saison du tourisme saharien le 21 septembre courant, augurant d'une saison «prometteuse» pour la région du Tassili qui devra connaître, ainsi, une nette relance des activités touristiques et des flux de touristes étrangers vers cette destination du Sud algérien. Le secteur a préconisé, dans le but de promouvoir et d'encourager le tourisme dans la région, une série de mesures incitatives inhérentes notamment à des facilitations fiscales, une flexibilité dans l'établissement des visas par le transfert direct des demandes de la direction locale au ministère des Affaires étrangères.