Les Ecoles coraniques ont du succès à Alger

Plus de 35 000 élèves du préscolaire et plus de 11.000 élèves des différents cycles d'enseignement coranique rejoindront début octobre les bancs des écoles coraniques d'Alger. Plus de 35 000 élèves du préscolaire et plus de 11.000 élèves des systèmes interne et externe des différents cycles rejoindront les bancs des écoles coraniques d'Alger dans le cadre de l'année scolaire de l'enseignement coranique (2016-2017), a déclaré jeudi à l'APS M.Boudraâ. L'année dernière, le nombre des élèves du préscolaire des écoles coraniques était de 33.600 élèves contre plus de 35.000 cette année. Le nombre des écoles coraniques au système interne s'est élevé à 10 et accueillent 1000 élèves contre 10.000 pour le système externe. Les élèves des écoles coraniques sont encadrés par 104 enseignants confirmés et 50 enseignants contractuels. Le nombre des bénévoles est de plus de 800 enseignants cette année.