Quand Slimani défend Brahimi

La wilaya de Blida a réceptionné 1700 demandes pour la réalisation de projets d'investissements sur son territoire, a révélé, jeudi, le wali, Abdelkader Bouazghi. «Ce nombre de demandes est le reflet de l'encouragement et du soutien apportés, par les services de la wilaya, aux hommes d'affaires porteurs de projets aptes à diversifier l'économie nationale», a indiqué Abdelkader Bouazghi dans son intervention à la session de l'exécutif de la wilaya, consacrée aux dossiers du tourisme et de l'environnement. Il a, en outre, appelé à consentir davantage d'efforts en vue de transformer la wilaya en pôle d'excellence dans l'industrie de transformation, au vu de ses ressources matérielles et humaines l'habilitant à ce rôle, soulignant l'importance de création de nouvelles zones d'activités en dehors des terres agricoles.