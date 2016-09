Tassili Airlines ouvrira une ligne aérienne Tiaret-Alger

La compagnie aérienne Tassili Airlines lancera prochainement une nouvelle ligne reliant Tiaret à Alger, a-t-on appris, jeudi, de son président-directeur général, Belkacem Harchaoui. Au cours d'un point de presse, animé conjointement avec le wali de Tiaret, Abdesalam Bentouati, le P-DG de Tassili Airlines a annoncé que le premier vol sera assuré le 15 octobre prochain et que deux liaisons seront assurées vers la capitale les samedi et mercredi. Il a indiqué que la fréquence des vols est appelée à être augmentée en cas de forte demande exprimée par la clientèle et du taux de remplissage des appareils satisfaisants.