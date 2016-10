La monnaie de la Rome antique retrouvée au Japon

Si certains doutaient encore du rayonnement de la Rome antique, voilà qui devrait mettre fin à leurs dernières résistances. Un groupe d'archéologues vient en effet de mettre au jour une dizaine de pièces de cette époque, retrouvées dans les ruines d'un antique château... japonais. De quoi alimenter toutes les spéculations sur la façon dont ces pièces ont traversé plus de 9 000 km (et un bout d'océan Pacifique). Depuis 2013, des archéologues japonais de la ville d'Uruma, située sur l'île d'Okinawa à mi-chemin entre Taïwan et le Japon, travaillent sur les ruines du château Katsuren, inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco. Alors qu'il pensait identifier des objets traditionnels comme des pièces d'armures de samouraï, Toshio Tsukamoto, chercheur au département des biens culturels, s'est aperçu qu'il s'agissait en réalité de pièces de monnaie. «J'ai travaillé sur des sites d'excavation en Egypte et en Italie, et j'ai vu beaucoup de pièces de monnaies romaines auparavant, donc je les ai reconnues immédiatement» a-t-il confié.