La sonde Rosetta s'est écrasée sur la comète Tchouri

Une fin spectaculaire pour une mission spatiale historique: la sonde européenne Rosetta s'est écrasée ce vendredi sur la comète Tchouri, signant la fin d'une odyssée spatiale de 12 ans pour tenter de percer les mystères de la formation du système solaire. Rosetta n'a pas été conçue pour atterrir. Mais les ingénieurs de l'Agence spatiale européenne ont fait leur possible pour un «impact contrôlé» de la sonde sur la comète, hier matin. Rosetta a été programmée pour s'éteindre dès qu'elle entrera en contact avec Tchouri. Décidée en 1993 par l'Agence spatiale européenne et lancée en mars 2004, la mission est auréolée de plusieurs succès: Rosetta est la première sonde à avoir escorté une comète dans sa course, pendant plus de deux ans. Elle a récolté une abondante moisson de données qui occuperont les scientifiques «pendant des décennies». Son petit robot-laboratoire Philae a réalisé mi-novembre 2014 une première historique en se posant sur Tchouri, un des corps les plus primitifs du système solaire.