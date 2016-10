Le Crédit Lyonnais et les étudiants algériens

Mardi dernier, une association rennaise a été alertée par un groupe d'étudiants algériens qui dénoncent des agissements pour le moins surprenants de la banque L.C.L. (Le Crédit Lyonnais). Plusieurs d'entre eux avaient ouvert un compte dans une agence et obtenu une carte bancaire. Il est impératif pour un étudiant étranger d'ouvrir un compte et d'y déposer la somme qui garantit son «séjour» en France. Cette démarche est un préalable à son inscription à l'université, au renouvellement de son visa étudiant etc... Quelle ne fut pas la surprise de ces nouveaux clients. lorsque, quelques jours après, ils reçoivent un appel téléphonique sur la fermeture du compte. Exemple suivi par plusieurs agences LCL, avec des motifs différents. Pas de convention avec les universités, directive...verbale de la DG du groupe visant les seuls Algériens... Une solution, aux Algériens de se solidariser en excluant ledit groupe de leurs placements à l'avenir...