Le vieux quartier de Mercis, haut lieu de la brocante annabie, démoli

Le vieux et délabré quartier Mercis, implanté au centre de la Coquette, ne sera plus qu'un souvenir. Mardi dernier, des bulldozers ont commencé à le démolir en application du plan de modernisation de la quatrième ville du pays.

Il faut dire que ce quartier qui abrite des petits stands de brocante, mal entretenus, et des activités de commerce de bricole, est devenu, au fil du temps, un espace à tout vendre ou règne l'insalubrité et l'insécurité permanentes, avec la multiplication des vols et des agressions au quotidien. Sa proximité avec le marché El Hattab, poumon de la ville, et la gare routière Souidani Boujemaâ, par où transitent majoritairement les habitants des quartiers périphériques, avait fait de cet espace un endroit à la fois prisé et redouté par les passants.

La démolition du quartier Mercis est ainsi perçue par le plus grand nombre comme une opération de salubrité publique.