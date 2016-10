Pepe the Frog devient un symbole antisémite!

L'insouciante image d'une grenouille à la peau verte et aux lèvres rouges, le «mène» Internet «Pepe the Frog», a été intégrée à la liste des symboles racistes de la Ligue antidiffamation (ADL), après avoir fait intrusion dans la campagne présidentielle américaine. L'ADL, une des plus importantes organisations de lutte contre l'antisémitisme et le racisme aux Etats-Unis, classe désormais «Pepe the Frog» dans la même liste que la croix gammée ou le drapeau confédéré, car ce symbole est utilisé «pour suggérer des notions racistes, antisémites ou sectaires». «Pepe the Frog n'avait initialement pas de connotations antisémites», relève toutefois l'ADL dans un communiqué publié mardi dernier au sujet du personnage tiré d'une bande dessinée de l'artiste Matt Furie. La grenouille était un phénomène Internet, un «mène» largement diffusé et détourné avec humour, avant d'être récemment affublée d'une moustache d'Adolf Hitler, d'une kippa ou d'une cagoule du Ku Klux Klan.