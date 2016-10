Une campagne pour le tourisme local à Annaba

Le Centre des loisirs scientifiques (CLS) a vécu une grande affluence mardi dernier, à l'occasion de la Journée mondiale du tourisme. Des voyagistes parmi les 50 agences qui activent dans la wilaya ont exposé aux citoyens leur programme et récolté leurs suggestions pour promouvoir le tourisme dans la région d'Annaba aux multiples potentialités. Ses plages au sable d'or, ses forêts enchanteresses et son histoire parsemée de hauts faits qui ont marqué de leur empreinte celle du pays. Hippo Régius (Hippone la Royale) n'était-elle pas la résidence d'été des empereurs romains? De magnifiques mosaïques existent toujours ainsi que des outils, des statues qu'on peut admirer au Musée des ruines antiques d'Hippone. Les vieilles maisons de la place d'Armes et ses faïences datant de l'époque ottomane, la mosquée millénaire d'Abu Marouane, la basilique Saint-Augustin sont autant de lieux symboliques des siècles d'histoire. Les agences de tourisme et de voyages, focalisées sur les excursions en Tunisie, rompent ainsi avec les habitudes et vont tenter un louable effort pour la promotion de la région.