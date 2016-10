L'appel de l'Onel

L'Organisation nationale des éditeurs de livres (Onel) informe l'ensemble des professionnels des métiers du livre et activités connexes, ainsi que les porteurs de projets et les nouveaux diplômés des universités et instituts de formation, qu'elle organise le Salon international de l'industrie du livre «Bookprod», au Palais des expositions des Pins maritimes (Safex) du 29 octobre au 2 novembre 2016, sous le haut patronage de Messieurs le ministre de l'Industrie et des Mines et le ministre du Commerce. «Bookprod», cet évènement incontournable pour tous les acteurs de la chaîne graphique et activités connexes couvrira tout l'éventail des activités afférentes au livre, de la création-conception, à l'impression, la diffusion-distribution, y compris l'équipement de librairies, sans oublier le design graphique, la gestion informatique de production, la manutention, la logistique, la formation, la finance et l'emploi.