Les subventions expliquées par Benachenhou

Selon le professeur Abdelatif Benachenhou près de 45% des subventions publiques profitent à quatre wilayas seulement du centre du pays (Alger, Tipasa, Blida, Tizi Ouzou), ce qui représente à peine 12% de la population. Une déclaration qui a étonné les participants à la conférence donnée, il y a quelques jours par M.Benachenhou au Cread à Alger (Centre de recherche en économie appliquée pour le développement). «Ce n'est pas normal et l'Algérie ne peut pas continuer à fonctionner ainsi. Il y a des territoires entiers dont la valorisation des ressources ne se fait pas, car les ressources locales y sont étouffées et des communes, empêchées de se développer au moyen de leurs propres ressources, sont toutes suspendues au budget de l'État», regrette le conférencier. Aussi, a-t-il proposé une refondation du système des subventions publiques et d es politiques budgétaires ainsi que l'aménagement territorial.