Un troisième Salon pour les plantes médicinales

Sous la tutelle du ministère de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, l'agence de communication Exodia en collaboration avec la Chambre algérienne de l'agriculture organisent la 3e édition du Salon des plantes aromatiques, médicinales et à parfums, du 4 au 6 octobre 2016, au Palais des expositions des Pins maritimes, à Alger. Une manifestation qui rassemblera une cinquantaine d'exposants, ainsi que des experts, chercheurs universitaires, opérateurs, institutions, organismes d'appui, qui prendront part à cette manifestation qui se veut un espace de débat et surtout de promotion et de valorisation du patrimoine floristique national permettant de créer cette synergie entre les agriculteurs, les laboratoires de recherche et les universités pour booster cette filière qui accuse un retard en Algérie, contrairement aux pays voisins. Au menu de cette manifestation, des conférences seront animées par des experts en la matière qui tenteront d'expliquer les vertus des plantes médicinales dans le domaine de la santé et de proposer des solutions permettant de booster l'activité.