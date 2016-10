Un équipement top pour le CHU Frantz-Fanon de Blida

Dans le cadre de sa contribution dans la lutte contre les maladies en Algérie, General Electric a fourni le premier appareil «TM Discovery IGS 730» au service de cardiologie du CHU Frantz Fanon de Blida. Cette solution technologique équipée d'un arceau mobile est la première en Algérie et en Afrique pour GE. Sous la direction du Pr Bouafia, le service de cardiologie fournira une remarquable prise en charge des patients grâce à ce système d'imagerie interventionnelle qui combine performance, qualité d'image et flexibilité. Cet équipement médical réinvente la façon dont les professionnels de la santé travaillent grâce à des images de haute résolution. Le Discovery IGS 730 est une réelle révolution en matière de pratique clinique qui permet avant tout de planifier, guider, et évaluer les procédures endo-vasculaires, cardiaques et hybrides les plus complexes au moyen d'une panoplie d'outils d'aide au diagnostic. Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), les maladies cardio-vasculaires représentent la première cause de mortalité en Algérie (41%).