Algériens nés avant le 1er janvier 1963: pas de nationalité française

Le Parlement français a annulé l'amendement 74 introduit dans le projet de loi relative à l'égalité et à la citoyenneté, qui prévoit la réintégration dans la nationalité française des Algériens nés avant le 1er janvier 1963 et qui l'ont perdue au 1er janvier 1963. L'Assemblée nationale française s'est donc contentée d'annoncer que ledit amendement soit retiré sans pour autant révéler les motifs. Ceci dit, la proposition ne sera pas à l'ordre du jour aujourd'hui, le Sénat français devant débattre du projet de loi relative à l'égalité et la citoyenneté. Rappelons que ledit amendement prévoit que les personnes nées avant le 1er janvier 1963 en France métropolitaine, d'un parent né en Algérie, peuvent être réintégrées par déclaration souscrite, en France ou à l'étranger.