Plus de 3 000 cas de cancer recensés en 2016 à El-Oued

Plus de 3000 cas de cancer ont été recensés en 2016 dans la wilaya d'El-Oued par le bureau régional de l'association «El-Fedjr» d'aide aux cancéreux. Un total de 1500 patients, en majorité issus des couches sociales vulnérables, est pris en charge médicalement par l'association, notamment en matière de chimiothérapie et de radiothérapie. Quelque 900 autres cas bénéficient du traitement au service d'oncologie et de chimiothérapie créé dernièrement au niveau de l'établissement public hospitalier Benamar Djillani à El-Oued, tandis que le reste, soit plus de 600 cancéreux, est traité dans les centres régionaux anticancéreux existants dans d'autres régions du pays. Plus de 15 nouveaux cas de cancer et sept décès des suites de cette maladie sont déplorés chaque mois dans la wilaya d'El-Oued, selon les données fournies par l'association.