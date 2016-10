Rachid Oulebsir, ce samedi à Tizi Ouzou

Rachid Oulebsir est un écrivain original. Docteur d'Etat en économie politique de Paris-1, Panthéon Sorbonne, il vit à Tazmalt où il gère une ferme familiale et milite pour la sauvegarde du patrimoine matériel et immatériel berbère. Auteur de plusieurs romans et essais, il vient de publier son dernier roman «Le premier sera un garçon» aux éditions Frantz Fanon. Ce roman est inspiré de l'intérieur de l'univers kabyle avec ses archaïsmes et ce qu'il a d'universel, un univers que se disputent l'Orient mythique et l'Occident métallique. Rachid Oulebsir le dédicacera samedi 8 octobre à la librairie Multilivres (Cheikh) de Tizi Ouzou à partir de 13h30.