Comprendre le rôle de l'Icann

L'Icann - pour Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, comprenez «Société pour l'attribution des noms de domaine et des numéros sur Internet» - a été créée en 1998. Elle se définit elle-même comme «un organisme à but non lucratif responsable de la sécurité, de la stabilité et de la coordination mondiale du système d'identificateurs uniques d'Internet». Elle coordonne notamment ses ressources mondiales que sont les adresses IP, les noms de domaine - administration des.fr ou.com et création de nouveaux noms de domaine comme les paris, par exemple -, les numéros de réseaux, etc. C'est elle qui accrédite et passe des contrats avec les bureaux d'enregistrement nationaux. Jusqu'au 1er octobre 2016, l'Icann était liée, par contrat, aux États-Unis. Depuis, la coordination et la gestion des identifiants uniques d'Internet transmises au secteur privé, l'Icann s'affiche comme une entité internationale autorégulée. Basée en Californie, elle reste soumise aux lois américaines.