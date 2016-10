Des incendies volontaires pour commettre des vols

On connaissait plusieurs méthodes des auteurs de vols par effraction: surveillance des habitants du lieu ciblé, distribution de prospectus pour indiquer leur présence et leur absence dans la journée...

Voilà qu'ils recourent à une nouvelle technique que vient de dénoncer la direction de distribution d'électricité d'El Harrach qui a fait savoir hier, que des individus endommageaient volontairement des câbles électriques à Reghaïa pour provoquer des incendies à même de favoriser des mouvements de panique dans les immeubles et de permettre aux malfrats de commettre ainsi leurs vols en toute «tranquillité». C'est au niveau de la cité El Wancharisse (ex. DNC), dans la commune de Reghaïa, que des individus procèdent à ces actes de malveillance, en détériorant les câbles électriques des colonnes montantes, afin de créer des incendies. Il ne reste aux habitants qu'à aviser en temps réel les services de la SDA ou de la Sûreté nationale.