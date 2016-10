L'Arabie saoudite revient, après 86 ans, au calendrier grégorien

La crise se fait de plus en plus ressentir en Arabie saoudite au point où le Royaume troque le calendrier hégirien contre le calendrier grégorien après 86 ans d'usage, autrement dit depuis la création du Royaume. C'est en tout cas ce que révèle le journal Al Quds Al Arabi citant un communiqué du Conseil des ministres. L'Arabie saoudite commence officiellement, à compter de ce dimanche 2 octobre, à utiliser le calendrier universel au lieu du calendrier lunaire musulman, causant la perte de près de deux semaines de salaire aux employés saoudiens. En effet, selon l'article 14 des décisions prises par le Conseil des ministres qui a eu lieu la semaine passée «le calcul des salaires, des primes et des allocations pour les fonctionnaires de l'État se fera conformément à l'exercice de l'État établi par un décret royal». Or, ledit décret stipule que l'exercice de l'État saoudien commencera cette année à partir du 1er octobre 2016.