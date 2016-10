La malbouffe peut rendre idiot!

Lorsque nous avalons des chips, un hamburger ou un beignet, différentes zones de notre cerveau se mettent en branle. C'est d'abord notre système de récompense qui s'active. Notre cerveau libère de la dopamine... à forte dose, nous procurant un sentiment de bien-être. L'ennui, c'est que notre cerveau, submergé, va créer de nouveaux récepteurs à dopamine. Sous l'action du sucre, notre hippocampe s'enflamme ensuite, avec des signaux continus de faim. La malbouffe peut également nous rendre idiots, au sens propre du terme. Car avaler cheeseburgers et brownies à longueur de temps nuit à la plasticité du cerveau, indispensable à la création de nouveaux souvenirs et à l'apprentissage. Et la malbouffe, quoi qu'on en dise, nous rend finalement triste. Comment? Parce que manger gras et sucré nous remonte momentanément le moral, mais nous pousse à manger de plus en plus gras et de plus en plus sucré. Un comportement qui, en fait, nous rend encore plus triste. La bonne nouvelle: la tendance peut être inversée. En mangeant plus de fruits et de légumes, riches en antioxydants, nous combattons les inflammations initiées par la malbouffe. Les poissons gras et les avocats dopent le taux de fabrication de nouveaux neurones et le sport a un effet positif sur la neuroplasticité du cerveau.