Le stade Ferhani a failli être un Centre Olympique

Lors de sa visite et de l'entretien qu'il a accordé, hier, à notre journal, le président du COA, Mustapha Berraf, nous a révélé une idée magnifique, qui, malheureusement, n'a pas pu aller à son terme. Il s'agit de la nature du stade Ferhani (situé en plein centre de Bab El Oued), qui aurait dû devenir un Centre pour les jeunes sportifs algérois, selon un programme envisagé par le CIO (Comité olympique International). Cette instance mondiale avait même débloqué l'enveloppe financière pour réaliser ce projet avec une salle omnisports, une piscine semi-olympique, une piste d'athlétisme et autres commodités sportives, mais le projet a finalement été alloué à l'APC de Bab El Oued qui, sous pression et en manque d'infrastructures sportives dans la commune, l'avait utilisé pour des terrains de football de proximité. Y a de quoi s'en mordre les doigts...