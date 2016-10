Pitié pour les dauphins...

Un dauphin mort a été retrouvé, jeudi dernier, à la plage «Rocher noir», dans la commune d'El Aouana, à 9 kilomètres du chef-lieu de wilaya, Jijel, par les éléments de la Protection civile. Le mammifère, long de trois mètres, gisait sans vie sur le rivage avant que n'interviennent les agents qui ont procédé au balisage du périmètre d'échouage. Les services de l'environnement sont ensuite accourus pour déterminer les causes de la mort du cétacé, selon la même source. Précédemment, le même incident a eu lieu lorsque deux autres cétacés, un dauphin et son petit, qui s'étaient échoués sur la même plage, ont été sauvés là encore par les agents de la Protection civile. Le fait que des incidents se répètent indique que, malgré l'interdiction récente de la pêche de l'espadon, dont la reproduction est fortement compromise sur le littoral algérien, les dauphins trouvent de plus en plus la mort en haute mer où ils sont pris dans les filets flottants des bateaux de pêche, avant d'être rejetés au gré des vagues.