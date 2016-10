Un colloque sur Cervantès les 15 et 16 octobre à Alger

La célébration du 400e anniversaire de la mort de l'écrivain espagnol Miguel de Cervantès Saavedra se poursuit à Alger à l'instar des autres capitales mondiales. Cette fois-ci, l'ambassade d'Espagne et l'Instituto Cervantes d'Alger organisent un colloque international sur cet illustre écrivain, intitulé: «Cervantes: de Argel a España» (Cervantès d'Alger à l'Espagne). En collaboration avec le ministère de la Culture algérienne, le colloque qui aura lieu les 15 et 16 octobre 2016 à la Bibliothèque nationale d'Alger, sera marqué par la présence d'une pléiade de spécialistes qui axeront leurs conférences sur la vie de Miguel de Cervantès en général, et les 5 ans qu'il a passés à Alger en particulier. Les intervenants durant ce colloque traiteront différents aspects de la vie de Miguel de Cervantès, ainsi que de la période historique qui a coïncidé avec sa présence à Alger.