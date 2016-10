Un bolide dans le ciel de Constantine

L'association Sirius d'Astronomie ne pouvait pas espérer mieux. Un véritable don du ciel: un bolide a traversé samedi soir aux environs de 21 heures le ciel de Constantine. Selon les premiers éléments dont dispose l'association, «un bolide aurait fait un passage entre Constantine et Aïn M'lila (dans la wilaya d'Oum El Bouaghi)», a indiqué à l'APS M.Mimouni, détaillant que l'objet observé dans le ciel de Constantine était «vraisemblablement un bolide et non pas une météorite», soulignant que scientifiquement «le passage d'un bolide ne laisse pas de traces sur terre, tandis qu'une météorite laisse des trouvailles». Une équipe de Sirius a été dépêchée sur les lieux et se trouve actuellement dans la localité de Chila, entre Sigus et Aïn M'lila, où l'objet observé serait tombé, «à la recherche d'éventuels fragments et à la collecte du maximum d'informations sur cet évènement astronomique «rare»», a souligné M.Mimouni.