Cinq bibliothèques communales pour Laghouat

Cinq bibliothèques communales, appelées à renforcer le secteur de la culture, sont en cours de réalisation dans la wilaya de Laghouat, a-t-on appris jeudi auprès de la direction locale du secteur. Ces structures sont implantées dans les communes de Laghouat, Bellil, El-Ghicha et Aïn-Madhi, a indiqué le directeur de la culture.

Pour ce qui est des structures projetées à

El-Ghicha et Aïn-Madhi, elles sont à 95% d'avancement de leurs travaux et devront être livrées avant la fin de l'année en cours. Les travaux de réalisation de la 5ème bibliothèque communale, prévue à Brida, reprendront dans de brefs délais, après avoir résilié le marché avec l'entreprise réalisatrice et l'avoir confié à une autre, a fait savoir le directeur de la culture. La wilaya dispose d'une bibliothèque principale publique à Laghouat, dotée d'une annexe à Aflou, en plus de la couverture quasi totale des autres communes en bibliothèques et salles de lecture, a relevé le même responsable.