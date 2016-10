L'incubateur des TIC d'Oran enfin équipé

L'incubateur de l'Institut national des télécommunications et des TIC «Abdelhafid Boussouf» (Inttic) d'Oran a été doté de 38 postes de micro-ordinateurs dont 24 pour la pré-incubation et 12 autres pour l'incubation. L'appel à projet sera lancé à la mi-octobre, alors que l'incubateur proprement-dit ne sera ouvert qu'à la fin du mois en cours. L'Anpt (agence nationale encadrera l'incubateur sur tout ce qui se rapporte au coaching et à l'accompagnement des projets dès les premières phases de leur mise en oeuvre. Pour l'année 2016/2017, l'incubateur de l'Inttic prendra en charge quelque 24 projets, a-t-on indiqué.