La cigarette augmente déjà

Plusieurs projets tendant à l'amélioration du quotidien des habitants de la commune de Béni-Abbès (Béchar) ont été récemment concrétisés par le secteur des ressources en eau au titre du programme de développement sectoriel. Parmi ces opérations, quatre forages pour le renforcement du réseau d'alimentation en eau potable (AEP) de cette commune (264 km au sud de Béchar), ont été réalisés et mis en exploitation pour un coût de 31 millions DA. Les services locaux de la direction de wilaya des ressources en eau ont réalisé, en outre, un réseau d'AEP dans deux nouveaux lotissements ruraux implantés au chef-lieu de la commune et au ksar de Bchir, afin de répondre à la demande des bénéficiaires de ces groupements ruraux, en plus de leur dotation d'un réseau d'assainissement pour un coût de plus de 16 millions DA.