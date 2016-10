Nouvelle usine d'assemblage de tracteurs à Constantine

Conjointement avec son distributeur local RMA, l'un des leaders mondiaux du machinisme agricole, Case IH, prévoit d'ouvrir un nouveau site d'assemblage à Constantine pour la production de modèles de tracteurs de 55 à 98 Ch. Les produits qui seront assemblés sur place respecteront les hauts niveaux de qualité qui font la renommée de Case IH, note-t-on auprès de la multinationale. La nouvelle usine d'assemblage aura aussi un impact social positif sur la région de Constantine, grâce aux nouveaux emplois qui seront créés: 30 salariés seront recrutés en 2017 et ce chiffre devrait augmenter avec le développement de la production. L'établissement s'approvisionnera, par ailleurs, auprès de fabricants locaux pour certains composants spécifiques. L'usine assemblera des tracteurs JX55 T, JX75T, Farmall 80JXM, Farmall 90JXM et JX95 Straddle Case IH, de 55 à 98 Ch. Ces modèles, qui sont les tracteurs Case IH les plus vendus en Algérie, font l'objet d'une demande nourrie dans les petites et moyennes exploitation de la région nord du pays, qui en est aussi la principale zone agricole.