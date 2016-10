L'artisanat féminin à l'honneur

Les artisanes algériennes sont de retour pour une exposition dont elles ont le secret! «Artisan'Elles:

les créatrices de l'automne» revient en effet cette année et présentera ses expositions artisanales féminines, faisant intervenir les créatrices de bijoux et autres objets artisanaux, dès la semaine prochaine.

Cette édition ajoute dans ses rangs les stylistes qui viendront enrichir l'événement de leurs oeuvres, aux côtés des créatrices de bijoux, des céramistes et des peintres sur verre et autres fresques et mosaïques dont la plupart s'inspirent de faits et gestes appartenant au patrimoine national dans ses multiples facettes.