La voiture électrique devient une vedette

Le Mondial de l'automobile de Paris 2016 aura été le théâtre d'une petite révolution en matière de véhicules électriques, avec des nouveautés et des concepts qui dépassent désormais allègrement les 400 km d'autonomie. Volkswagen était attendu au tournant avec la présentation à Paris de son tout premier véhicule entièrement électrique. La spectaculaire Volkswagen ID ne déçoit pas puisqu'elle affiche une autonomie record de 600 km. À la fois originale par ses lignes et son habitacle, l'ID préfigure surtout une prochaine gamme de véhicules électriques, dont un premier modèle de série est prévu pour 2020.

Un autre constructeur allemand a fait sensation au Mondial, cette fois avec une voiture qui arrivera en concession à l'été 2017, l'Opel Ampera.

Cette compacte, de la Chevrolet Bolt, propose d'entrée une autonomie de 500 km et peut accueillir cinq passagers.