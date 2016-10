Les communes de Ghardaïa font peau neuve

Une enveloppe de plus de 550 millions DA a été engagée pour l'amélioration urbaine au niveau de cinq communes de la wilaya de Ghardaïa. Ces travaux ne consistent pas seulement à la viabilisation de la voirie. L'amélioration des accès aux quartiers, l'extension et la réhabilitation des réseaux divers (AEP et assainissement), le renforcement de l'éclairage public, visent à assurer un développement intégré et à accroître l'attractivité de ces communes. Un intérêt particulier a été également accordé à la création d'espaces verts et à l'aménagement externe afin d'améliorer le cadre de vie des habitants de ces communes pittoresques aux grandes potentialités touristiques.