Un Centre de l'innovation à Mohammadia (Alger)

Un centre assurant l'accompagnement, l'orientation et la formation au profit de jeunes porteurs de projets innovants dans le cadre des PME, sera opérationnel fin 2016, au niveau d'El Mohammadia (Alger). Ce centre de facilitation fera partie de la Maison de l'entreprise, en cours de création, qui englobe aussi la pépinière d'entreprises, l'Agence nationale de développement de la PME et le fonds de garantie de la PME, selon les responsables du secteur. Le but de cette initiative est de créer le maximum de petites et moyennes entreprises (PME) innovantes à Alger pour faire face au déficit dans ce domaine, en prenant compte des normes internationales. Il existe actuellement à Alger 50 000 PME, un nombre insuffisant et qui devra doubler à l'horizon 2025. Les jeunes promoteurs disposeront, grâce à ce centre, de tous les moyens matériels (bureaux, Internet, fax, téléphone etc.), «à des prix symboliques» jusqu'à ce qu'ils puissent créer leurs propres entreprises.