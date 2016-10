Un jeune Libyen lauréat du 9e Festival international de la BD à Alger

Le bédéiste libyen Madghis Afulay, a remporté vendredi à Alger le Prix du «meilleur album en langue nationale» dans le cadre du Concours international du 9e Festival international de la bande dessinée d'Alger. Madghis Afulay a remporté le Premier Prix du festival pour son oeuvre «Notre histoire», réalisée en deux parties utilisant les langues arabe et amazighe. La Française Carole Maurel a eu droit au 2e Prix du «meilleur album en langue française» pour son oeuvre «Luisa ici et là», tandis que l'Algérienne Bouchra Mokhtari a remporté le 3e Prix du «meilleur album jeunesse» pour son oeuvre «Zozo la bourrique». Le jury du Concours international était composé de l'Algérienne Fatima Tamattu, présidente, du bédéiste algérien «Gyps» et des Français Filippe Brocard et Roland Tessy.