Voyage au centre de la terre

Pour voyager au centre de la Terre, nul besoin de chercher l'entrée du volcan islandais immortalisé par Jules Verne. A Clermont-Ferrand, en France, des scientifiques recréent les conditions régnant au centre du noyau terrestre, pour tenter d'en percer les mystères. Derrière l'une des portes du laboratoire «Magmas et volcans», se dresse un instrument énigmatique: une presse multi-enclumes de 1500 tonnes, labellisée «instrument national» par le Centre national de la recherche scientifique (Cnrs). Cet outil permet de soumettre des matériaux à des températures et pressions très élevées - jusqu'à 2000 degrés et 26.000 fois celle de l'atmosphère. On peut même toucher du doigt la composition du noyau terrestre (à 6400 kilomètres de profondeur) grâce à un autre instrument: une cellule à enclumes de diamant qui chauffe jusqu'à 5000 degrés.